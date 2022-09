Pantanal: Velho do Rio se diverte com conversa de Filó e Zefa na fazenda de Zé Leôncio

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (05), Filó (Dira Paes) e Zefa (Paula Barbosa) estavam cuidando das plantas na varanda do casarão de José Leôncio (Marcos Palmeira), quando o Velho do Rio (Osmar Prado) vira assunto entre elas, em ‘Pantanal’. A entidade aparece, se divertindo com as falas da dupla sobre ele.

Filó e Zefa estão conversando, quando Velho do Rio vira assunto da discussão. A companheira de José Leôncio não se conforma como a entidade tem coragem de ficar longe do próprio filho. Zefa comenta que não acredita na entidade. As duas saem para buscar adereços na cozinha.

O Velho do Rio ressurge atrás da parede, mostrando estar ouvindo tudo o que elas estavam conversando. A entidade parece se divertir com as falas da dupla. Logo sem seguida, ele revela que está chegando a hora de retornar a fazenda. Confira o momento:

Zefa é assediada por Renato Renato (Gabriel Santana) irá para cima de Zefa, nos próximos capítulos de ‘Pantanal’. A empregada já havia recebido olhares do filho do Tenório (Murilo Benício), na fazenda de Zé Leôncio. Agora, ao retornar para a fazendo do primeiro patrão, será assediada pelo rapaz.

Zefa estará na cozinha, quando Renato flagrará ela falando sozinha, reclamando que Tadeu (José Loreto) precisa buscar ela ali, se a quiser de fato. O filho de Tenório se aproximará da empregada, a chamando de “flor pantaneira”. Renato irá cheirar o cabelo de Zefa, deixando-a sem reação.

O rapaz irá se declarar para a empregada, mas ela estará completamente desconfortável com a situação. Ao perceber que os movimentos não deram certo, Renato deixará a cozinha, dando abertura para uma nova conversa no futuro.

Zefa é assediada por Renato. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

