Pantanal: Velho do Rio solta a língua e conta segredo de Filó a Juma

Nos próximos capítulos de ‘Pantanal‘, o Velho do Rio vai acabar falando mais do que devia. A entidade vai soltar a língua e acabará contando um segredo de Filó para Juma. O pai de José Leôncio vaia revelar para a menina onça que Tadeu não é filho do fazendeiro.

Antes do Velho do Rio sair fofocando por aí, Tadeu terá tido uma briga feia com o pai de Jove, devido ao pouco e quase nulo interesse do moço em Zefa. Mas, isso não afetará Tadeu e ele não vai ceder. Zefa, por sua vez, se cansará da indiferença do amado e acabará voltando a trabalhar com Tenório.

Por lá, a empregada vai acabar ouvindo todo o plano de Tenório para dizimar a família Leôncio. Zefa correrá de volta para a casa de Zé e contará tudo, mas o “rei do gado” não lhe dará muito crédito. Renato, por sua vez, vai fazer de tudo para que ninguém acredite nela.

Velho do Rio conta segredo de Filó para Juma (Foto: Reprodução / Globo)

Como o Velho do Rio contará o segredo de Filó? Depois de José Leôncio expulsar a religiosa da sua propriedade, Tadeu se verá muito irritado e decidirá deixar a casa do pai. É aí que o Velho do Rio vai entrar em cena nessa confusão toda. Com isso, ele vai aparecer para Juma e contar que sabe tudo tim-tim por tim-tim com relação à briga.

Apesar d suas boas intenções, o Velho do Rio vai deixar escapar que Tadeu não é filho biológico de Zé Leôncio. Mesmo que Filó tenha guardado a 7 chaves esse segredo, inclusive dos próprios familiares, ele pode voltar a assombrá-la.

