Pantanal: Velho do Rio tenta ressuscitar filho morto de Tenório e causa comoção na trama

O remake de ‘Pantanal‘, escrito por Bruno Luperi, tem feito muito sucesso entre os noveleiros de plantão. E, como uma boa novela sem reviravoltas não rola, dessa vez o Velho do Rio vai tentar ressuscitar o filho de Tenório.

+ Pantanal: José Leôncio vira inimigo de Tenório por causa de Bruaca e Alcides

A morte de Roberto está mais perto do que parece e o vilão da trama vai ficar bem desesperado quando seu filho não voltar para casa no horário. Tenório disparará: “Roberto… Filho… Onde é que você tá, filho? Aparece… Ele deve tê sido levado pela corrente”.

O jagunço chamado Solano, contratado pelo próprio vilão para outro serviço, será o responsável por acabar com a vida do menino e assistirá de perto o desespero do patrão ao descobrir o que aconteceu com o jovem.

Velho do Rio vai tentar salvar filho de Tenório (Foto: Reprodução / Tv Globo)

Logo o peão ficará sabendo que Roberto foi engolido por uma sucuri e entrará em pânico: “Ela (sucuri) num pode tê levado o meu filho embora de mim… Num pode. Por que tinha que acontece uma coisa dessa? Por que, meu Deus? Por quê? Volta pra casa, Roberto… Volta pra mim, filho… Volta pra mim… Volta pra mim…”.

Vendo toda a situação, a entidade protetora do local tentará ressuscitar o menino, fazendo com que a sucuri não o engula. Mas, seus esforços serão em vão e, mesmo assim, o filho de Tenório partirá dessa para melhor.

“Vorta, menino… Vorta, que num é sua hora! Ocê num merecia isso… Num merecia… Ocê tá livre desse fardo agora… Livre de tudo o que num lhe pertence… De tudo que nunca lhe pertenceu! Ocê tá livre, minino…”, proclamará o Velho do Rio ao colocar o corpo do jovem na beira do rio.

LEIA MAIS NOTÍCIAS SOBRE ‘PANTANAL’:

+ Pantanal: José Leôncio pega Juma e Zé Lucas em momento quente e clima fica tenso

+ Pantanal: Alcides convida Bruaca para ir embora juntos, após transa

+ Pantanal: Velho do Rio faz previsão assustadora para Juma e caos estará próximo

BOMBOU: MÃE de LEXA toma ATITUDE INUSITADA com do ATOR do filme HARRY POTTER