Pantanal: Velho do Rio tentará parar fantasmas que passarão pela fazenda de José Leôncio

Os próximos capítulos da novela ‘Pantanal’ vai se transformar num mistério digno de Netflix. A fazenda de José Leôncio vai receber uma comitiva de fantasmas e que, por sua vez, tentará ser parada por ninguém menos do que o Velho do Rio.

+ Jove, de Pantanal, é acompanhado por affair em show especial e assume: “Estamos nos conhecendo melhor”

O protetor virará uma sucuri e, em sua forma animal, ficará rondando os convidados indesejados. Porém, ao perceber a boa intenção dos visitantes, ele vai deixar que eles continuem o que vieram fazer.

O grupo será formado por quatro visitantes do além montados em quatro burros. Eles surgirão no meio da madrugada. Assim, liderados por um cozinheiro, eles começarão a se aproximar até abrirem a porteira.

Velho do Rio tentará paralisar comitiva de fantasmas que passará pela fazenda de José Leôncio (Foto: Reprodução / Globo)

Depois de o nosso querido Velho do Rio ir checar os fantasmas, eles, por sua vez, ficarão assustados. Para que tudo se resolva, o ponteiro vai pegar um berrante e dará um repique único.

Qual será a reação de José Leôncio? Zé vai acordar confuso ao perceber o som e dirá: “Quem é que tá tocâno esse berrante?!”. Nessa situação, somente o pai de José Lucas conseguirá ouvir ao som do berrante do Velho do Rio.

Quando a entidade deixar que eles continuem suas tarefas, a comitiva vai cozinhar, descansar, dar banho nos animais e aproveitar sua passagem pela fazenda do personagem de destaque da novela. No fim das contas, eles irão ir da mesma maneira que chegaram: misteriosamente.

A residência do pai de Jove vai receber visita de mais pessoas ao longo da história. Se a casa de Leôncio não estiver recebendo personagens demais e não estiver mais movimentada do que nunca, ‘Pantanal’ não é ‘Pantanal’.

