Pantanal: Zaquieu demonstrará vontade em assumir posto de Trindade na fazenda

Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’, Trindade (Gabriel Sater) irá embora da fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) sem dar explicações a ninguém, inclusive Irma (Camila Morgado), que espera um filho dele. Mas Zaquieu (Silvero Pereira) vai se manifestar para ocupar a vaga de peão que ele deixará.

Em conversa com Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa), o ex-mordomo de Mariana comentará sobre a ida do peão. “O meu pai, certamente, não estava esperando”, comentará o filho de Zé Leôncio, “O Trindade era um bom peão na lida.”

Zaquieu, interessado no posto, vai se oferecer para ser o novo peão da fazenda. “Se vocês precisarem, saibam que este peão se encontra apto para a lida”, manifestará. Jove estranhará a vontade do ex-mordomo, mas garante que avisará Tibério sobre um novo peão a disposição para trabalhar na fazenda.

Zaquieu expressa vontade de ocupar lugar de Trindade, na fazenda. (Foto: João Miguel Junior/Globo)

Guta contará para Zuleica sobre plano que tem com Marcelo Guta (Julia Dalavia) e Zuleica (Aline Borges) vem se aproximando nos últimos capítulos de ‘Pantanal’. A relação ter começado com o pé esquerdo, pelo fato de Tenório (Murilo Benício) ter colocado Maria (Isabel Teixeira) para fora de casa, para que a enfermeira paulista pudesse morar na fazenda. Mas, agora, enteada e madrasta estão se entendendo. Principalmente pelo fato de Zuleica demonstrar admiração pela ex-esposa do marido. Essa relação fará com que Guta faça uma confissão a ela.

As duas estarão conversando sobre adaptação de Zuleica na fazenda. Guta conta para a enfermeira que Maria não deixava em ajudar em nada no serviço de casa. A conversa ficará mais íntima e a filha de Tenório aproveitará o momento para contar algo para madrasta: “Zuleica… Eu estou pensando em falar com o Marcelo (Lucas Leto), para a gente ir embora daqui…”.

