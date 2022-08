Pantanal: Zaquieu encara sua primeira comitiva, ao lado de Alcides, Tibério e Tadeu

Zaquieu (Silvero Pereira) não se conforma pelo fato de não ser tratado como peão. Apesar de estar se empenhando para aprender o novo ofício, o ex-mordomo vai precisar insistir muito para participar da próxima comitiva, nos próximos capítulos de ‘Pantanal’.

+ Após realizar cirurgia delicada, mãe de ator do ‘Pantanal’ se pronuncia: “Está com muita dor”

O ex-mordomo ficará sabendo da saída dos peões e avisará Filó (Dira Paes) que se ele não for, acertará suas contas e vai embora da fazenda. Para surpresa dele, Alcides (Juliano Cazarré), Tibério (Guito) e Tadeu (José Loreto) vão sugerir que Zaquieu vá com eles na viagem. Eles explicam que ele pode ficar responsável pelas refeições e acreditam que ele possa cumprir com a função que lhe será designada.

Zé Leôncio (Marcos Palmeira) não acredita no pedido dos peões e pergunta se é algum tipo de brincadeira. Alcides ressalta que Zaquieu está se saindo bem no treinamento. O fazendeiro, então, decide ceder ao pedido dos peões. A equipe está em menor número desde a partida de Trindade (Gabriel Sater) e a ajuda de Zaquieu vem em boa hora. Confira as imagens da primeira comitiva do mais novo peão da fazenda de Zé Leôncio:

Zaquieu sai em sua primeira comitiva. (Foto: TV Globo/João Miguel Jr)

Tenório vai descobrir que Marcelo não é seu filho Ainda nos próximos capítulos de ‘Pantanal’, o clima ficará tenso na fazenda de Tenório (Murilo Benício). A confusão começará quando Marcelo (Lucas Leto) contar a Renato (Gabriel Santana) que eles não são irmãos biológicos. Indignado com a informação, o rapaz irá cobrar explicações da mãe.

Zuleica (Aline Borges) contará a verdade para o filho, sem perceber que Tenório estará plantado na porta da cozinha, ouvindo tudo. Em choque, o fazendeiro entrará em surto. Renato pedirá calma ao pai. “Sai daqui! A minha conversa é com a Bruaca da tua mãe!”, gritará Tenório, fazendo com que Guta (Julia Dalavia), Marcelo e Renato deixem a cozinha.

Tenório descobre que Marcelo não é seu filho biológico. (Foto: Globo)

