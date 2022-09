Pantanal: Zaquieu interrompe conversa reveladora de Maria e Alcides sobre Tenório

Alcides (Juliano Cazarré) não revelou o que realmente aconteceu na tapera para Maria (Isabel Teixeira), em ‘Pantanal’. De volta à fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), o casal criou uma história sobre serem atacados por onça, para explicar seu sumiço e, logo em seguida, conversaram sobre o ocorrido, no galpão.

Entretanto, Zaquieu (Silvero Pereira) flagrou os dois relembrando o momento de terror causado por Tenório (Murilo Benício), no capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (27). O casal estaria chorando juntos, quando Maria insiste em saber o que realmente aconteceu com o peão.

Zaquieu aparece e acaba interrompendo o momento. Alcides e Maria ficam sem reação. O ex-mordomo tenta continuar o assunto, para saber o que realmente aconteceu com eles. Com medo de Tenório, Maria vai embora do galpão e deixa Alcides e Zaquieu a sós.

Zaquieu flagra Alcides e Maria falando sobre o que realmente aconteceu. (Foto: Globo)

Alcides encontra arma ideal para matar Tenório Alcides não falará tão cedo sobre o que Tenório fez com ele, em ‘Pantanal’. Por isso, o peão começa a tramar sua vingança contra o fazendeiro. Ele sabe que um revólver não será eficaz e começa a procurar pela arma certa. Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’, Tadeu (José Loreto) será o responsável por dar as coordenadas ao peão, pois até o momento ele não tem a mínima ideia de como irá se vingar.

A discussão começará com um deboche de Tadeu, que dirá que Alcides não é “homem suficiente” para usar uma zagaia. “Se eu tivesse uma zagaia, eu não tava aqui”, falará Alcides. “Se ocê tiver mesmo disposto… O pai tem uma guardada dentro de cada”, dirá o filho de Zé Leôncio. O peão, então, pede para o rapaz buscar a arma, já pensando em como vai usá-la contra Tenório.

Alcides encontra a arma perfeita para matar Tenório. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

