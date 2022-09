Pantanal: Zé Leôncio contará mentira para disfarçar morte de inimigo, nesta quarta (28)

Nesta quarta-feira (28) em ‘Pantanal‘, José Leôncio vai precisar disfarçar a morte de um inimigo uma mentira perigosa. Tudo isso será feito para que o “rei do gado” consiga ajudar um amigo.

+ Globo vai substituir Patrícia Poeta e Manoel Soares por outra famosa, diz colunista

Alcides vai finalmente, com a ajuda de Maria, dar um fim em Tenório. Outra pessoa essencial nessa empreitada será Zaquieu, mas as coisas podem ficar bem complicadas para os três nos próximos capítulos.

Mesmo sendo o vilão da novela, os familiares de Tenório, principalmente o filho Renato, não vai gostar nada do que o peão e a ex-mulher do pai fizeram. Por isso, José Leôncio vai precisar mentir para salvar a vida do funcionário.

Zé Leôncio contará mentira para disfarçar morte de inimigo (Foto: Reprodução / Globo)

O que José Leôncio vai falar para encobrir o ato de Alcides? José Leôncio e o filho José Lucas serão os encarregados de dar a notícia da tragédia para Zuleica e Guta. Na hora de contar o que aconteceu, o fazendeiro vai precisará distorcer a história para que o amigo não acabe morto.

“O senhor sabe alguma coisa do meu pai?”, questionará a Guta. “Sei… E é por isso que nós estamos aqui. (…) É que não é uma boa notícia”, revelará Zé Leôncio. José Leôncio vai disparar rapidamente: “O seu Tenório… Ele tá morto”.

Zuleica gritará: “Não… Não pode ser… Não sei de onde você tirou essa loucura, mas isso não faz sentido!”. “Como… Como aconteceu isso?”, questionará a filha do grileiro. “Ele trocou tiro com um peão meu lá da fazenda… O peão voltou ferido, tive que mandar ele pra um hospital lá em Campo Grande… O seu pai não teve a mesma sorte”, afirmará o pai de Jove.

“Que peão?”, irá questionar a jovem. “Eu quero saber se esse “seu peão” é o mesmo da minha mãe!”, retrucará Guta. “Se fosse o Alcides, não teria voltado ferido”, afirmará Leôncio.

LEIA MAIS NOTÍCIAS DO MUNDO DOS FAMOSOS:

+ Pantanal: Veja qual será o final de todos os personagens da novela

+ Mulher Melão fica em posição de ‘cachorrinha’ em academia e esquece que está de fio-dental

+ Inovador? Preservativos e sacolas congeladas viram acessórios em desfile internacional