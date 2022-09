Pantanal: Zé Leôncio finalmente vai se declarar a Filó e dizer que a ama

Na reta final da novela das nove, Zé Leôncio (Marcos Palmeira) finalmente irá declarar seus sentimentos por Filó (Dira Paes) e dirá que a ama, em ‘Pantanal’. A situação irá acontecer quando o fazendeiro perceber que a companheira ficou chateada, após colocá-la como sócia de suas terras. Ele tomou essa atitude, por conta do seu estado de saúde.

+ Pantanal: Zefa conta tudo sobre plano de Tenório e deixa Zé Leôncio pensativo

Assim, Zé Leôncio perguntará o porquê do incomodo. Filó dirá que quer apenas o bem do companheiro. “Eu também te quero bem demais… Ocê foi minha amiga, minha companhêra a vida intêra… Os ano vão passâno pra nóis… Eu ficâno véio… E ocê mais bonita que nunca”, completará o fazendeiro.

Zé Leôncio continua com suas declarações e dirá que morrerá, caso Filó o troque por outro algum dia. A mãe de Tadeu (José Loreto) ficará toda boba com as falas do fazendeiro. “Porque eu te amo, mulhé…”, afirmará ele. “Ara… Eu tô falâno que eu te amo, diacho… Eu te amei a vida intêra, Filó… Desde o dia que passei em bâxo da sua janela”, dirá Zé Leôncio, mais uma vez.

Filó se emocionará com declaração de Zé Leôncio. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Zé Leôncio convoca Tenório para tirar história a limpo No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (16), Zé Leôncio ficou desconfiado de Tenório (Murilo Benício) e convocou o vizinho para uma conversa, em ‘Pantanal’. Isso aconteceu, após Zefa (Paula Barbosa) contar para o fazendeiro que o ex-marido de Maria (Isabel Teixeira) ordenou que Solano (Rafa Sieg) o matasse.

Entretanto, mais uma vez, o vilão se passa por vítima. “Eu posso saber de onde você tirou essa ideia?”, questiona Tenório. “Por causa das coisas que a Zefa fechou aqui contando que ouviu lá na tua casa”, responde Zé Leôncio. Ao lado dos filhos, o fazendeiro se faz de sonso e consegue convencer o vizinho de que a teoria de Zefa é pura mentira.

INACREDITÁVEL o que eles tão fazendo! #Pantanal pic.twitter.com/IVi9wQQxG2

— TV Globo (@tvglobo) September 17, 2022

Confira o que está rolando na TV e no mundo dos Famosos:

+ A Fazenda 14: André Santos e Suzi Sassaki vão pra baixo do edredom e peoa sussurra: “Não para”

+ No frio, Mirella esquece de colocar calças e dá empinada polêmica com fio-dental: “Na praia?”

+ Casado ou solteiro? Após André Santos e Suzi Sassaki movimentarem o edredom, assessoria se pronuncia