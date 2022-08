Pantanal: Zé Leôncio recebe proposta inusitada dos filhos de Tenório

No capítulo deste sábado (06) Marcelo (Lucas Leto) e Guta (Julia Dalavia) vão tentar criar uma sociedade com o fazendeiro. Muito diferente do pai, o filho de Tenório (Murilo Benício) sabe as possibilidades que o bom uso da terra pode trazer e vai tomar a frente na gestão da fazenda.

Eles iniciam a conversa falando do gado pantaneiro, raça que Zé Leôncio (Marcos Palmeira)conhece muito bem. “Nós entramos em contato com a UEMS e encontramos um lote de vacas meio sangue”, conta Guta. “E onde é que eu entro nessa história toda?”, questiona Zé Leôncio. “Nós viemos aqui te oferecer uma sociedade”, diz Marcelo.

Zé Leôncio lembra Marcelo sobre os touros que vendeu e também a vista grossa que teve que fazer para reaver os bois roubados. “E nós estamos te retribuindo o favor: o senhor entra com um aporte financeiro e, à medida que formos tendo retorno, o senhor vai amortizando a dívida até chegarmos a um patamar justo”, adianta o rapaz. Guta pede um voto de fé do fazendeiro, já que Tenório não quis se arriscar com os próprios filhos.

Zé Leôncio recebe proposta inusitada de filhos de Tenório. (Foto: TV Globo/Reprodução)

Zé Leôncio humilha Tadeu, durante discussão Mesmo quando não está na fazenda, Jove (Jesuíta Barbosa) é motivo de discórdia entre Tadeu (José Loreto) e José Leôncio. Os dois vão discutir no capítulo deste sábado (06), motivada pelos ciúmes que Tadeu tem do zelo do pai com o irmão. Tudo começa quando fazendeiro comenta sua preocupação com a viagem que o filho fez sozinho para tratar dos negócios.

“P’rum cavalo corrê é preciso dá rédea, num é?”, Filó (Dira Paes) tenta aliviar a tensão entre pai e filho. Com raiva, Tadeu aproveita a deixa “Mais, às veiz, impina.”. José Leôncio não gosta nada da resposta e fala que Jove aprende rápido, e eleva o patamar do rapaz ao dizer que foi o único filho que foi atrás de estudos. Tadeu rebate dizendo que ele não é o único no mundo capaz de aprender.

Zefa (Paula Barbosa) vai atrás do namorado, na tentativa de consola-lo. “Ara… Num liga pro que ele disse… O teu pai nunca teve muito jeito c’as palavra…”, diz ela. “Eu tive a vida intêra do lado dele e sô só um peão… Leôncio mêmo, são só os ôtro! Eu tenho que escolhê o que vô se da minha vida!”, lamenta Tadeu.

Zé Leôncio humilha Tadeu. (Foto: TV Globo/ Reprodução)

