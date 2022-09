Pantanal: Zé Leôncio sente fortes dores no peito e acaba aceitando fazer os exames

Filó (Dira Paes) já deixou claro que está preocupada com a saúde de José Leôncio (Marcos Palmeira) e que tomará providências, em ‘Pantanal’. No capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira (28), o fazendeiro estava sozinho no seu quarto, quando sentiu fortes dores no peito.

+ Pantanal: Zaquieu interrompe conversa reveladora de Maria e Alcides sobre Tenório

É aí que Zé percebe seu verdadeiro estado, pois não teve forças nem mesmo para pedir ajuda. “Diacho. Tô me cansâno pra carça as bota… Nunca aconteceu isso comigo. Arguma coisa tá errada… É… A Filó deve tê razão de tá assim, tão preocupada comigo. Essas cansera num deve de sê coisa normar…”, desabafa.

Em seguida, o fazendeiro ligou para Ari (Cláudio Galvan) e pediu para ele marcar passagens dele e Jove (Jesuíta Barbosa) para São Paulo. “E me fala lá c’o David, pra ele me marca um consuta c’o médico que cuido do coração dele”, disse Zé Leôncio, que completa o pedido, “Diz pra marcá pra amanhã, que eu num quero perde muito tempo com isso. Entendido?”

Ari atende, prontamente, aos pedidos de Zé Leôncio. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Maria jura Tenório de morte, em ‘Pantanal’ Alcides (Juliano Cazarré) irá carregar por muito tempo as marcas da tortura que sofreu nas mãos de Tenório (Murilo Benício), em ‘Pantanal’. Por isso, o peão decide concentrar as poucas forças que ainda tem e pensar em como vai se vingar do fazendeiro. Porém, nesta situação, Maria (Isabel Teixeira) sentirá que está sendo deixada de lado. Nos próximos capítulos da novela das nove, o peão não terá mais relações como a amada, por não se sentir como antes.

Angustiada, Maria irá questionar o porquê. “Que maldade ocê fez, Tenório, que maldade. Mil vezes melhor se ocê tivesse matado nós dois a deixar a gente viver nessa agonia”, dirá para si, que completará o pensamento “Ocê me paga por essa Tenório… Por essa maldade que ocê fez, ocê ainda vai me pagar!”, irá jurar Maria.

Maria jura Tenório de morte. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Veja o que está rolando na TV e no mundo dos Famosos:

+ A Fazenda: Deborah bola plano para se vingar de peoa: “Esfregar a cara dela no cocô”

+ Mulher Melão se anima no banheiro e mostra como fica seu bumbum gigante com o fio-dental

+ Brincando com Fogo Brasil 2: Conheça os participantes da segunda temporada