Pantanal: Zé Leôncio sente fraqueza e é acudido por Filó, nesta sexta-feira (09)

No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (09), José Leôncio (Marcos Palmeira) demonstra cansaço e sente leves dores no peito, em ‘Pantanal’. O fazendeiro se sente tão fraco que deixa a roda de viola sem dar explicações.

+ Pantanal: Tenório dá um tapa em Roberto, antes do filho morrer

Filó (Dira Paes) percebe as condições do parceiro e o socorre. A mãe de Tadeu (José Loreto) ajuda Zé Leôncio a deitar na cama com calma. O fazendeiro fica imóvel, dizendo que não precisa de ajuda. Mesmo assim, Filó vai ajudá-lo a se arrumar e os dois dormem juntos. Confira as imagens do momento:

Zé Leôncio sente fraqueza sendo acudido por Filó. (Foto: Globo)

Irma irá prever mais tragédias, após morte de Roberto Grávida do Cramulhão (Gabriel Sater), Irma (Camila Morgado) tem uma série de premonições em ‘Pantanal’. Apesar de ter acertado no palpite sobre José Lucas (Irandhir Santos) estar vivo e vem, a tia de Jove (Jesuíta Barbosa) tem definitivamente previsto o pior.

No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (09), com a notícia da morte de Roberto (Cauê Campos), Irma teve mais uma previsão, que mais uma vez, não é das melhores. “Poderia ter sido pior, mãe”, fala Irma. “Se uma sucuri tivesse mesmo engolido ele, eles não teriam sequer um corpo para enterrar.”

“Eu não desejo essa dor para ninguém!”, lamenta Mariana (Selma Egrei), que também perdeu uma filha, Madeleine (Karine Teles). “Alguma coisa me diz que vamos ter mais tragédia por aqui”, Irma prevê, deixando a mãe assustada.

Irma faz previsões. (Foto: Globo)

Confira as últimas notícias da TV e do mundo dos Famosos:

+ Após ser atropelado, ator de Pantanal usa cadeira de rodas durante recuperação

+ Romance no ar! José Loreto recria cena fofa de Rafa Kalimann em “Pantanal” e agita web

+ Mirella renova o bronzeado e abaixa a calcinha para mostrar como fica a ‘mirellinha’: “Lisa”