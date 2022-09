Pantanal: Zefa conta tudo sobre plano de Tenório e deixa Zé Leôncio pensativo

Assim que ouviu Renato (Gabriel Santana) e Solano (Rafa Sieg) discutindo as ordens de Tenório (Murilo Benício), Zefa (Paula Barbosa) correu para contar a Zé Leôncio (Marcos Palmeira) sobre o plano, em ‘Pantanal’. No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (16), a ex de Tadeu (José Loreto) conta para o fazendeiro que ele é alvo da dupla que pretende matá-lo a mando do vilão.

“Que história é essa? (…) Ocê não podia arrumar uma desculpa melhorzinha pra querer voltar pra cá?”, pergunta Zé Leôncio. Tadeu defende a amada e diz que ela está falando a verdade. “Não sei se ouvi tudo. Nem se entendi direito, mas eu tô certa do que escutei”, responde Zefa.

“Ela está querendo dizer que os Leôncio estão jurados de morte”, mais uma vez, Irma (Camila Morgado) interrompe assustadoramente, tomada pelo Cramulhão. “Pai… O tiro que eu levei…”, relembra José Lucas (Irandhir Santos). “Eu tive na mira de alguém…”. Zé Leôncio tenta entender por qual motivo Tenório iria querer vê-lo morto.

Zefa escuta Solano e Renato discutindo sobre o plano de Tenório. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Velho do Rio anuncia morte de Zé Leôncio José Leôncio vem mostrando sinais de que sua saúde não é mais a mesma, em ‘Pantanal’. Filó (Dira Paes) e os filhos tem reparado nos mal-estares e estão preocupados com o fazendeiro. Nos próximos capítulos da novela das nove, o Velho do Rio (Osmar Prado) irá sentir que está chegando a hora do filho partir.

“Tá chegando a hora, filho! É… ela tá chegando e ocê nem imagina”, dirá a entidade. “Teu pai vai tá te esperando de braços abertos, José Leôncio. Como ocê teve esperando a vida inteira por mim!”, anunciará o Velho do Rio.

Velho do Rio anuncia morte de Zé Leôncio. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

