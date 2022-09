Pantanal: Zefa escuta, atrás da porta, plano de Renato e Solano para matar Zé Leôncio

Zefa (Paula Barbosa) voltou a trabalhar na fazenda de Tenório (Murilo Benício), em ‘Pantanal’. No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (15), a emprega fica desconfiada com as falas de Solano (Rafa Sieg) e decide investigar o falso peão por conta própria.

+ Pantanal: Alcides e Zaquieu tomam atitude drástica contra Solano

Após ouvir uma conversa suspeita na mesa de jantar, Zefa foi até o galpão dos peões da fazenda para conferir a fofoca. Lá, Renato (Gabriel Santana) é pego de surpresa por Solano, enquanto mexe em sua arma. A dupla começa a discutir sobre suas estratégias e fala sobre Zé Leôncio (Marcos Palmeira) ser o próximo. Zefa escuta todo o plano, em silêncio. Confira imagens da cena:

Zefa se espanta com plano de Solano e Renato. (Foto: Globo)

Para conquistar Zefa, Renato irá propor a Solano que eles matem Tadeu Renato está longe de desistir de conquistar Zefa, em ‘Pantanal’. Porém, o rapaz sabe que o coração da moça está nas mãos de Tadeu, mesmo tendo rompido com o peão. Nos próximos capítulos da novela das nove, o filho de Tenório tomara uma atitude para acabar com a concorrência.

Enquanto as investidas de Renato ficam mais investidas sobre Zefa, Tenório já tinha ordenado que Solano matasse a família Leôncio, começando pelo patriarca, Zé. Renato, que está ajudando o pai nesta missão, decide trocar as ordens dos fatos e eliminar logo Tadeu (José Loreto).

O rapaz irá revelar seu desejo durante uma conversa com Solano. “Fosse por mim, e eu já tinha dado cabo nisso tudo e estaria longe daqui”, dirá o matador. “Podemos começar pelo Tadeu… O que você acha?”, perguntará Renato. “Podemos dar um fim nele… Só nós dois.”

No plano de assassinato em série, Renato cogita matar Tadeu primeiro. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

