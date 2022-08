Pantanal: Zefa faz perguntas sobre sexo para Filó e Muda

BOMBOU:

Nos últimos capítulos da novela das nove, Zefa (Paula Barbosa) vem freando o fogo de Tadeu (José Loreto) para cima dela. Mesmo assim, o peão não desiste e continua avançando pra cima da empregada, que agora está trabalhando na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Curiosa sobre o próximo passo de Tadeu, Zefa vai questionar Filó (Dira Paes) e Muda (Bella Campos) sobre suas vidas amorosas.

No capítulo desta quinta-feira (04), Zefa vai procurar primeiro por Filó e pergunta como anda o romance entre ela e o Zé Leôncio. A mãe de Tadeu fica toda sem graça sobre o assunto. Filó vai se lembrar dos tempos em que estava na currutela e se emocionará ao recordar que Zé Leôncio fez o parto de Tadeu.

Mais tarde, na cozinha, Zefa começará a conversar com Muda sobre o mesmo assunto. A empregada quer saber se a amiga e Tibério fizeram sexo antes do casamento, deixando as duas envergonhadas. Zefa vai confessar que está doida para transar com Tadeu, mas que deseja se casar antes.

Zefa questiona Muda sobre sua vida amorosa. (Foto: Globo)

Juma manda José Lucas embora, depois de conversar com Velho do Rio Por mais que Juma (Alanis Guillen) se esforce, ela não consegue esquecer Jove (Jesuíta Barbosa). Nem a presença do José Lucas (Irandhir Santos) na tapera diminui sua saudade. Parece que a menina-onça vai escutar as palavras do Velho do Rio (Osmar Prado) e mandar Zé Lucas embora, para evitar uma guerra entre os irmãos Leôncio.

Enquanto o peão está na mata, atrás de madeira para continuar os reparos na tapera, o Velho faz uma visita rápida a Juma, para dar um conselho. “Então escuta o que eu tô te dizêno, Juma… Ou ocê inda vai causa uma guerra entre irmão!”, fala a entidade. “Num é isso o que eu quero”, dirá ela. “Então manda o José Lucas s’embora daqui… Senão é isso o que vai acontece.”, alerta o Velho do Rio.

José Lucas já tinha percebido a saudades que Juma está sentindo de Jove, mas é pego de surpresa quando a onça pede para ele voltar para a fazenda. “Ocê tá me mandâno embora, Juma?”, pergunta ele, já sentido. Os dois começam a discutir e Juma faz comparações entre o cunhado e o marido. “Juma, vorta pro Joventino… Esse amor bandido de ocês não acaba assim, não…”, pede o peão, antes de ir embora.

Juma manda embora Zé Lucas, da tapera. (Foto: Globo)

