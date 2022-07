Pantanal: Zefa impõe condição para transar com Tadeu

O capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (28) esquentou ainda mais a relação de Tadeu (José Loreto) com Zefa (Paula Barbosa). O casal foi para as águas do rio e o peão, mais uma vez, tentou avançar para cima da empregada. Ela logo da um basta no amado, dizendo que só irá transar se os dois se casarem.

Antes, Tadeu levou Zefa para namorar no galpão da fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira), mas os dois são flagrados pelos peões. É… parece que foi mais um dia em que Tadeu ficou apenas na vontade. Nessa nova tentativa, o peão tenta conversar com Zefa por que os dois não transam, apesar dela estar totalmente rendida a ele. Ela coloca uma para o amado e ele debocha: “E se a gente se casar agora?”, provoca Tadeu, cheio de vontade.

Zefa impõe condição para Tadeu. (Foto: Globo)

Conheça a personagem que será o novo affair de Jove Os próximos capítulos de ‘Pantanal’ prometem trazer alguém para abalar as estruturas do casamento de Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen). A atriz Liza Del Dala aparecerá na trama, dando a vida para Miriam, uma agroecóloga que será novo affair de Jove. Neste momento da trama ele e Juma vão estar enfrentando uma crise e terão um término breve, o que abrirá espaço para agroecóloga.

Miriam gera interesse de Jove no momento em que ele menos espera. O filho de José Leôncio viajará para Santa Catarina, onde irá conhecer melhor o método de plantio que pretende implantar na fazenda do pai. Lá, ele encontra Miriam, especialista no assunto. “Eu tenho trabalhado com a Matilde (Mareliz Rodrigues) no desenvolvimento e na implementação das novas áreas da fazenda. E você deve ser o príncipe herdeiro”, dirá Miriam, na sua primeira aparição na novela. Aos poucos, os dois vão se aproximar com os treinamentos e Jove chegará a tirar a aliança.

