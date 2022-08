Pantanal: Zefa se assuta ao reencontrar Bruaca

O capítulo desta sexta-feira (05) vai mostrar que, aos poucos, o Pantanal vai ficar sabendo que Maria Bruaca (Isabel Teixeira) mudou completamente de vida. Zefa (Paula Barbosa) vai ficar em choque ao descobrir que sua ex-patroa agora está trabalhando e vivendo na chalana. As duas terão uma conversa rápida.

Enquanto as duas trocam algumas palavras, Bruaca alfineta Tenório. “Não conheço o Tenório. Nunca tive marido, aquilo sempre foi carrasco. Agora não tenho mais”, diz ela. Zefa até tenta comentar a situação com Eugênio (Almir Sater), que só sorri e concorda com sua amiga.

Zefa se surpreende ao encontrar Maria Bruaca, trabalhando na chalana. (Foto: Globo)

José Lucas aceita se casar com Érica José Lucas (Irandhir Santos) passou por muita coisa em ‘Pantanal’. Agora, com o retorno de Érica (Marcela Fetter) a fazenda, os dois tomam a decisão de ter o filho que a jornalista espera. Ibraim (Dan Stulbach), que no início era contra essa gestação, depois de analisar o patrimônio do Zé Leôncio (Marcos Palmeira), vai apoiar a decisão da filha e incentivar o casamento dos dois. Para fugir do que sente por Juma (Alanis Guillen), Zé Lucas aceita se casar com Érica e começar uma nova vida. Ele decide ir embora para São Paulo com a amada e o sogro. Zé Leôncio vai ficar arrasado. Mas o peão entende que essa é a melhor decisão para a situação.

Na hora de se despedir, ele dá o recado para Jove (Jesuíta Barbosa): “Eu quero que ocê saiba que a Juma te qué muito, Joventino” e, também garante ao irmão que não teve nada com a menina-onça. José Leôncio não ia deixar seu filho partir sem nada para começar a nova vida e dá um cheque recheado ao filho.

Zé Lucas se despede do pai e ganha um cheque recheado, ao ir embora. (Foto: Globo)

