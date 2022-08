Pantanal: Zuleica cai na conversa de Tenório e vende seu apartamento em São Paulo

Tenório (Murilo Benício) teve seus bens bloqueados pela ação que Maria (Isabel Teixeira) moveu contra ele, em ‘Pantanal’. Nos próximos capítulos da novela das nove, o fazendeiro vai se aproveitar da situação e manipular Zuleica (Aline Borges) para lhe dar o único patrimônio que ela tem.

O pai de Guta (Julia Dalavia) lamentará para toda a família que não tem dinheiro nem para manter os gados que estão na fazenda. O que sabemos que é mentira. Durante a conversa, Tenório deixará claro que não dará mais ajuda financeira para ninguém.

As alegações do marido vão deixar Zuleica preocupada, que decide oferecer ajuda ao parceiro. Tenório irá perguntar como a esposa pode ajudar, financeiramente, a cuidar da fazenda e comenta sobre o apartamento da enfermeira em São Paulo.

Tenório convence Zuleica a vender seu apartamento. (Foto: Globo)

“Se for para ajudar…”, diz ela, oferecendo seu único patrimônio para ajudar o marido. Tenório ainda vai se fazer de difícil e Zuleica vai acreditar que o marido está com uma mão na frente e outra atrás. “Você mirou num coelho, Tenório, e acerto dois de uma vez”, diz o fazendeiro para si mesmo, depois que a mulher sai.

Alcides comprará briga com Tadeu para defender Zaquieu Zaquieu (Silvero Pereira) está seguindo à risca as instruções de Tibério (Guito) e Alcides (Juliano Cazarré) para se tornar um peão de qualidade, em ‘Pantanal’. Mas o fato dele ser gay ainda incomoda alguns peões da fazenda. Nos próximos capítulos da novela das nove, Tadeu (José Loreto), mais uma vez, agirá preconceituosamente, com o rapaz. Porém, desta vez, Alcides irá defender o amigo.

A discussão começará quando Tibério falar que levará Zaquieu na próxima comitiva. “Pra quê? Pra chamar as cabritas?”, ironiza Tadeu. “Ninguém vai chamar cabrita tocando o berrante, seu ignorante!”, devolve o ex-mordomo. O filho de Filó irá para cima de Zaquieu e Alcides pedirá para ele largar o amigo. “Homem que gosta de flozô não vota medo em mim”, dirá Tadeu. “Eu não gosto… Respeito!”, gritará Alcides, defendendo o amigo.

Alcides compra briga com Tadeu, para defender Zaquieu. (Foto: Globo)

