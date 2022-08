Pantanal: Zuleica chega à fazenda

No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (02), Zuleica (Aline Borges) finalmente chegou ao Pantanal. Apesar de tentar evitar de todos os jeitos a sua ida para a região, a insistência de Tenório (Murilo Benício) e Renato (Gabriel Santana), e o cumprimento do marido de resolver sua situação com Bruaca (Isabel Teixeira), a deixam sem saída. Com isso, eles vão para a fazenda.

Logo após a sua chegada, a enfeira terá que enfrentar alguns obstáculos. Na fazenda, ela se vê encurralada em um trabalho doméstico sem fim. Guta (Julia Dalavia) também não vai cooperar para essa mudança. A filha de Tenório não vai gostar da presença dos irmãos e da madrasta na fazenda. Apesar do início ser bem turbulento entre as duas, vai ser criado uma relação de empatia que amenizará a chegada de Zuleica.

Zuleica chega ao Pantanal. (Foto: Globo)

Atriz que vive novo affair de Jove conta como são as cenas com Jesuíta Barbosa Liza Del Dala vai estrear em novelas, nos próximos capítulos de ‘Pantanal’. A atriz dará vida à Miriam, uma agroecóloga que deixará Jove (Jesuíta Barbosa) em dúvida sobre o que sente em relação a Juma (Alanis Guillen). Os dois se conhecem por conta de trabalho. É Miriam que explica o novo método de plantio para a fazenda, mas vai acabar atingindo Jove em outros pontos da vida.

Em entrevista ao Gshow, Liza conta que Jove e Miriam se aproximam de forma natural por terem ideias muito similares. A relação entre os personagens foi moldada em parceria com Jesuíta Barborsa. “Ele é um artista muito comovente, dedicado e através do seu talento e sensibilidade artística eternizou várias histórias”, elogia Liza. “Contracenar com ele é uma honra e um mar de aprendizado ao mesmo tempo”. Com apenas 22 anos, ‘Pantanal’ é a primeira novela no currículo de Liza.

