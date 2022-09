Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre casamento secreto com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira resolveu esclarecer os rumores de um casamento secreto com Diogo Nogueira. Em uma entrevista ao podcast ‘GE Talks’, do Spotify, a atriz contou toda a verdade sobre a história que ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

+ Com macacão justo, Paolla Oliveira sente calor e abre o zíper até demais: “Arzinho pra dentro”

Os rumores de um possível casamento entre o casal surgiram depois que Paolla posou usando uma aliança de compromisso. “Vira e mexe eu venho com aliança da novela. Aquela aliança era da novela e nem sou mais casada lá. Acabo me divertindo com tudo o que é criado, com todas as confusões”, disse a artista.

“Sempre fui muito reservada, depois entendi que a reserva era um pouco de medo do que as pessoas iam dizer. Assim que estou lidando com as redes sociais: como um lugar de permissão que eu mesma me dei para mostrar algo que é importante para mim”, completou Paolla.

Diogo Nogueira releva detalhes de início de namoro com Paolla Oliveira Diogo Nogueira resolveu revelar como foi o início de namoro com Paolla Oliveira. Durante o quadro Pizzaria do Faustão, do Faustão na Band, o cantor relembrou como se aproximou da atriz global, com quem assumiu o relacionamento em julho de 2021.

“A gente bateu um papo suberbacana e combinamos um jantar para bater um papo melhor. Marquei, fiz uma massa com molho de camarão, um bom vinho”, relembrou. Faustão questionou se foi ele mesmo quem fez a massa. “Eu que fiz. Eu gosto de fazer, fica mais gostosa a massa artesanal, feita à mão”, disse o artista.

