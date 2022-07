Paolla Oliveira revela desconforto em delegacia ao denunciar stalker

Paolla Oliveira revelou desconforto ao denunciar o stalker que a perseguiu e invadiu o condomínio onde mora com o namorado, Diogo Nogueira, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio de Janeiro), em 5 de fevereiro.

Em depoimento à revista Veja, a atriz declarou que não se sentiu acolhida na delegacia onde registrou a ocorrência e sugeriu que sua versão não foi bem aceita pelos policiais. Ela reforçou às mulheres a importância de denunciar qualquer criminoso que importuná-las moralmente ou sexualmente.

“Tive uma sensação muito estranha quando, na delegacia, começaram a me questionar se conheci, se vi o sujeito alguma vez, se toquei no celular dele. Mas por que tantas perguntas se eu estou dizendo que não? Meu recado é: denuncie. O problema não pode ser resolvido se a gente não expor quem assedia. Se perguntarem a você se tem algo para contar, diga com todas as letras”, afirmou.

A protagonista de Cara e Coragem, novela das sete da Globo, ainda admitiu já ter se sentido culpada pelos assédios que sofreu e desabafou: “A internet virou terra de ninguém”.

“Já passei por cantadas e piadas de mau gosto que me deixaram constrangida, e sempre trazia a responsabilidade para mim: será que eu deveria me portar de outra maneira? Claro que não! Descobri que a culpa nunca é nossa. O assédio é sorrateiro. Felizmente, sou segura a ponto de retrucar na hora e dizer que não entendi o que a pessoa falou. Acho que agir assim é a melhor forma de conquistar o respeito dos outros”, pontuou.

