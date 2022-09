Paolla Oliveira senta de costas para mostrar bumbum com fio-dental sumindo: “Sem edição”

Bombando no Insta! Se você realmente chegou a imaginar que Paolla Oliveira não iria dar o que falar na tarde deste sábado (24), achou bem errado. A celebridade compartilhou alguns cliques em que surge com uma lingerie chamativa.

+ Mel Maia tira foto no quarto com decote aberto demais e dá levantadinha na calça: “Tá apertada”

“Você quer conforto, sensualidade e poder para as curvas femininas? Conheça os novos fios dental da @modadelrio! Tá na sua hora de ficar ainda mais linda! Acesse o site www.modadelrio.com.br e escolha as suas”, escreveu Paolla Oliveira na legenda da publicação. Atualmente, a atriz já ultrapassou a marca de 34,9 milhões de seguidores.

“Um corpo é um corpo, amores”, disse uma fã no campo de comentários. “É a mulher mais linda do Brasil! A minha perfeita!”, apontou mais um. “Juro, que vontade de te conhecer”, brincou um terceiro.

Paolla Oliveira fala da pressão que jogam para que ela seja mãe Durante entrevista cedida à revista Quem, Paolla Oliveira revelou que sente uma grande pressão para que seja mãe e que isso acontece de todos os lados, tanto família quanto mídia.

“Já ouvi coisas do tipo ‘você é menos feminina porque não fala da maternidade como se espera”, “você é menos amorosa ou afetuosa’, ‘você não representa a família’. Isso já me deixou bastante chateada. Acho que um bom movimento para reagir a uma crítica é você se procurar. E eu achei tudo isso uma balela, a ponto de não me tocar mais”, disse Paolla Oliveira.

“Tenho uma família gigante que carrego comigo o tempo inteiro e faz parte de quem eu sou. Ser afetuosa, amorosa e generosa não tem nada a ver com isso. Mais uma vez colocam a maternidade como uma coisa para a qual a gente nasceu e tem que executar em algum momento”, finalizou.

