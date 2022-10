Papai Noel fez a festa das crianças no Shopping Bela Vista

Ainda faltam dois meses para o Natal, mas, para as crianças, nunca é cedo para ver Papai Noel. E os pequenos foram neste domingo (23) ao Shopping Bela Vista para ver a chegada do velhinho mais querido deles. E o melhor de tudo: desta vez, a meninada podia abraçá-lo e beijá-lo à vontade , ao contrário do que aconteceu nos dois últimos anos, por causa da pandemia.

“A inauguração do Natal do Shopping Bela Vista sempre foi muito aguardada pela famílias baianas, afinal sempre saímos na frente e abrimos a temporada natalina na capital baiana. O Bela convida a todos a virem se encantar no nosso Natal, que promete ainda muitas surpresas em novembro”, disse a gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão.

Para completar a felicidade das crianças, teve a apresentação de um espetáculo musical, A Bela Fábrica de Doces, encenado pela Cia On Broadway. O espetáculo teve assinatura, pelo nono ano consecutivo, de Licia Fabio Produções e figurinos assinados pelo estilista Fábio Sande. A peça será apresentada todos os domingos, até o Natal, às 18h. Em razão das eleições, a apresentação só não acontece no dia 30.

A peça conta a história de uma vovó que, nas vésperas do Natal, sente saudade da família e deseja reuni-la durante a festa em que vai oferecer suas deliciosas receitas. Mas ela não consegue falar com filhos e netos e teme não conseguir chamá-los. Enquanto tenta falar com os parentes, a vovó se distrai com a companhia de objetos que ganham vida, como o livro de receitas, as peças de porcelana e um relógio despertador. Muita música e dança fazem a alegria dos meninos e meninas.

Papai Noel vai permanecer no Bela Vista até o dia 24

A decoração fica aberta à visitação até o dia 24. A Bela Fábrica de Doces e sua vila temática tem parque de diversões com roda gigante em formato de doces, carrossel de cupcake, árvore de Natal com escorregadeira e uma casa de doces com piscina de bolinhas.

Uma grande árvore de Natal principal, com cerca de 15 metros de altura e toda ornamentada com pirulitos, biscoitos, cupcakes, sorvetes, roscas natalinas, laços, flores e milhares de lâmpadas de Led, compõe o cenário, que traz ainda uma fábrica de doces onde o público pode visitar e conhecer como é feita a produção de doces. A visita à decoração é gratuita. Para acesso aos brinquedos da Vila, haverá venda de ingressos no local.

SERVIÇO

Natal Bela Fábrica de Doces do Shopping Bela Vista

Local: Praça Central do Shopping Bela Vista (Piso L1)

Período: De 23 de outubro a 24 de dezembro de 2022

Horário de visitação: De segunda a sábado, das 9h às 22h | Domingos e feriados, das 13h às 21h.