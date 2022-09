Paquetá estreia como titular, mas West Ham sofre virada para o Chelsea

O Chelsea suou, mas conseguiu vencer o West Ham neste sábado, em clássico londrino no Stamford Bridge. A equipe venceu por 2 a 1, com gols de Havertz e Chilwell, de virada, e assumiu o quinto lugar do Campeonato Inglês.

Após um primeiro tempo pobre, os times esquentaram na etapa final e movimentaram o duelo nos últimos 10 minutos, com direito a virada e gol anulado. O brasileiro Lucas Paquetá estreou como titular no West Ham e teve atuação discreta ofensivamente, mas se destacou em desarmes e fechando os espaços dos atacantes adversários.

O time de Thomas Tuchel enfrenta o Fulham na próxima rodada da Premier League. Porém, antes possui compromisso com o Dínamo Zagreb nesta terça-feira, às 13h45 (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O primeiro tempo foi morno em Londres. Após mais de 20 minutos sem nenhuma finalização a gol, as equipes criaram algumas poucas chances nos últimos 25 minutos, mas sem grande perigo.

O time da casa se destacou no quesito posse de bola, com mais de 70% do tempo com a bola no pé, mas ficou devendo e pecou em criatividade. O West Ham, por sua vez, se garantiu lá atrás a apostou em bolas longas, mas teve poucas ações ofensivas.

O primeiro chute certo do jogo só aconteceu aos 16 da etapa final. Bowen emendou uma pancada de primeira e obrigou Mendy a fazer boa defesa. Na cobrança de escanteio, no entanto, o goleiro senegalês foi prejudicado com um desvio de cabeça e não conseguiu tirar de soco. A bola então sobrou livre para Michail Antonio completar para as redes praticamente em cima da linha: 1 a 0 para o West Ham.

Sem outra alternativa, o Chelsea partiu para o ataque e quase marcou com Havertz, em cruzamento de Sterling. A equipe chegou ao empate aos 30, quando Thiago Silva lançou para Chilwell, dentro da área, que aproveitou o vacilo da defesa e a saída errada do goleiro Fabianski, e tocou para o gol.

Os visitantes tiveram uma oportunidade de ouro para decretar a vitória na reta final, quando Cornet acertou a trave após vacilo de Jorginho na defesa. Os Blues não perdoaram e, na sequência, viram Havertz completar de primeira o cruzamento de Chilwell e virar a partida.

Cornet até chegou a se redimir e empatou o jogo após recuo errado de Reece James e falha de Mendy. No entanto, após revisão do VAR, a arbitragem anulou o tento por uma falta no arqueiro durante a jogada, e manteve o triunfo do Chelsea.

Confira outros resultados do Campeonato Inglês neste sábado:

Brentford 5 x 2 Leeds United

Newcastle 0 x 0 Crystal Palace

Nottingham Forest 2 x 3 Bournemouth

Wolverhampton 1 x 0 Southampton

Tottenham 2 x 1 Fulham