Para celebrar os 64 anos de Madonna, vamos relembrar os 5 looks icônicos da diva do pop

Ela chama a atenção por onde passa e em tudo o que faz, arrasa na música e nas performances. Com seu bom gosto para a moda deixa claro que Madonna, é uma fashionista de plantão.

Selecionamos o Top5, dos looks de Madonna, para comemorar o novo ciclo da diva do pop, que comemorou 64 anos, na última terça-feira (16). Ela marcou gerações com sua música e se destacou com vários feitos em inúmeros segmentos, um deles importantíssimos, foi a moda, onde a cantora ditou estilos e inovou a forma de vestir, quebrando muitos padrões.

Uma missão difícil, selecionar apenas 5 dos inúmeros figurinos maravilhosos da cantora, Madonna. Fomos a luta e trouxemos para vocês os mais icônicos looks da musa do pop.

Look Madonna. (Foto/Reprodução)

TOP 5 dos looks icônicos de Madonna Corset com sutiã de cone Como esquecer deste look que virou febre no munto todo, após a cantora Madonna, usar a peça na sua turnê mundial Blonde Ambition, em abril de 1990, no Japão. O corset foi criado pelo estilista francês, Jean-Paul Gaultier.

Madonna usa corset com sutiã em formato de cone. (Fotos/Reprodução)

Look black do Met Gala 2016 Ousadia não é problema para Madonna, e foi no Met Gala de 2016, que a musa do pop mundial, mostrou estar em plena forma, ao usar um dress black, da grife Givenchy, com muita renda, transparência e pequenos pedaços de fita cobrindo o bico dos seios. A parte de trás também deixou muita pele à mostra, o bumbum de Madonna, foi coberto apenas por renda.

Look black do Met Gala 2016 de Madonna. (Fotos/Reprodução)

Look Marilyn no Oscar de 1991 Muito fã de Marilyn, a cantora Madonna, fez uma homenagem à atriz dos anos 50, durante sua apresentação no Oscar de 1991. Com um lindo dress branco, muitas joias e os hairs loiríssimos e super cacheados, ela cruzou o red carpet, acompanhada de Michael Jackson.

Look Marilyn no Oscar de 1991. (Fotos/Reprodução).

Vestido branco de “Like a Virgin” Um dos looks mais icônicos de Madonna, o famoso dress branco de “Like a Virgin”, faixa musical que dá nome ao segundo álbum da cantora gravado em estúdio. Ela usou o vestido no red carpet do MTV Video Music Awards (VMA), em 1984. Todo na cor branca, a parte de cima do vestido, estilo “noivinha”, lembra uma lingerie, a saia confeccionada em tule com aplicações de corações brancos, as luvas também na renda branca, na cintura ela usou um cinto escrito “boy toy” e muitas joias. Depois dessa aparição de Madonna, o vestido virou febre entre as celebridades dos anos 80 e foi a sensação do público na época.

Vestido branco de “Like a Virgin”. (Fotos/Reprodução)

Look All Black VMA 2003 O look all black usado por Madonna, no VMA 2003- MTV Video Music Awards, ficou famoso pela cena que a diva do pop, protagonizou, ao beijar no palco, as outras duas cantoras, Britney Spears e Christina Aguilera.

Enquanto Madonna, estava toda de preto, com uma composição mais séria, Britney Spears e Christina Aguilera, usaram looks super sexis, inteiros na renda branca.

Look de Madonna, All Black no VMA 2003. (Fotos/Reprodução)

