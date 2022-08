Para combater Cracolândia, Tarcísio propõe mudar sede do Governo de SP

São Paulo – Tarcísio de Freitas (Republicanos) caminhou na tarde desta quarta-feira (24/8) pelo centro de São Paulo e apresentou suas propostas para revitalizar a região e combater a Cracolândia.

O candidato a governador afirmou que, se for eleito, mudará a sede do Governo de São Paulo do Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, para o Palácio dos Campos Elíseos, no centro da capital paulista.

“Tem um simbolismo muito grande colocar o governo onde a Cracolândia se estabeleceu”, afirmou Tarcísio.

“Ter a estrutura de poder e a sede do governo no Campos Elíseos é muito interessante nesse projeto de requalificação do centro. Isso é um legado que impulsionaria a cidade de São Paulo”, continuou.

Segundo o ex-ministro da Infraestrutura do Brasil, um projeto realizado em 2012 apontou que a mudança custaria entre R$ 2,5 a R$ 3 bilhões.

O edifício histórico já foi décadas atrás endereço do governo e residência oficial do governador. Atualmente, o palácio ainda pertence ao poder estadual, mas seu uso foi cedido para o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP).

Agenda frustrada A equipe do candidato do Republicanos ao Governo de São Paulo divulgou que um dos eventos programados para esta quarta (24/8) seria uma “Visita ao Colégio Liceu Coração de Jesus”. A instituição anunciou recentemente que encerrará as atividades devido à proximidade com a Cracolândia.

No entanto, funcionários da escola informaram aos repórteres que aguardavam no local que não havia nenhuma visita programada.

O coordenador político da campanha, Guilherme Afif Domingos, encaminhou então a imprensa para a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, onde Tarcísio acabou conversando com a imprensa.

Oração pela eleição O candidato também caminhou até a Praça Princesa Isabel, que chegou a ser ocupada por usuários de crack durante um período. O ex-ministro prometeu ainda se eleito revitalizar os imóveis do entorno da praça.

Depois, Freitas foi recebido pelo pastor e por fiéis da Primeira Igreja Batista de São Paulo. O religioso apresentou um projeto de recuperação de dependentes químicos e orou pela eleição do candidato.

