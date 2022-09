Para entrar em ‘A Fazenda’, Thomaz Costa investe muito em equipe de redes sociais; Saiba quanto

Confirmadíssimo para fazer parte do elenco de ‘A Fazenda 14’, Thomaz Costa está investindo, digamos que, uma boa quantia de dinheiro na equipe que ficará responsável por cuidar das suas redes sociais, enquanto estiver confinado do reality show rural da Record.

De acordo com o colunista Leo Dias, o ex-ator de Carrossel desembolsará R$ 10 mil mensais para seus administradores. Os contratados irão tomar conta de todas as redes sociais do novo peão de setembro à dezembro, com a ideia de “mudar sua imagem” perante o público, já que Thomaz era bem conhecido pelas polêmicas com as exs e sua conta em plataformas adultas.

Polêmica de Thomaz Costa com ex-affair Após a confirmação de que Thomaz Costa entraria para ‘A Fazenda 14’, a influenciadora Sophia Barclay veio à público e acusou o artista de ter sido transfóbico com ela. Em seu perfil do Twitter, a modelo revelou que o ator queria se envolver sexualmente e, ao descobrir que a jovem era trans, pediu segredo sobre o ocorrido.

“Segundo ano em que A Fazenda coloca um ex contatinho meu na edição kkkkkk, agora vocês irão ver o verdadeiro Thomaz Costas, TR4NSF0BIC0!”, começou Sophia, que em seguida deu mais detalhes sobre o ocorrido. “Só pra lembrar a vitima aqui sou eu ok, como sempre a culpa é da vítima, o cara quis me comer e quando soube da minha Sexualidade quis meter um contrato de sigilo porque pra ele “pegar trans é vergonha” aff, TRANSFOBIC0 SIM”, finalizou.

