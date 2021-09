Parada Militar da 43ª CIPM/Itamaraju conta com palestra sobre preservação do local de crime.

Destaque



Publicado em 28 de set de 2021 e atualizado às 10:33

Na manhã de segunda-feira (27), aconteceu no auditório da 1ª Igreja Batista, em Itamaraju, uma parada militar com o efetivo da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, em que, além de tratar de assuntos relacionados à operacionalidade da unidade, houve uma palestra sobre preservação do local de crime.

A palestra em questão foi ministrada por Bruno Ferreira Melo, perito crminal do DPT/BA, lotado na Coordenadoria Regional de Policia Técnica de Porto Seguro. O perito, na sua explanação, reforçou junto aos policiais militares a importância de se adotar o procedimento correto de isolamento quando da chegada de uma guarnição no local em que se deu a ocorrência de um crime, fim de preservá-lo até a chegada dos peritos criminais.

Bruno Melo, apresentou alguns casos em que ficou à frente da perícia, no sentido de contribuir para uma melhor compreensão da sua abordagem sobre o assunto e ainda tirou algumas duvidas levantadas pelos policiais militares, ao término da sua explanação. A Major Kelly Ravani, comandante da unidade, agradeceu ao palestrante por ter atendido ao convite e entregou, em nome da tropa, um certificado de agradecimento.

Por | Ascom43CIPM