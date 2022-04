Paraguaio substitui Wilson Seneme na Comissão de Árbitros da Conmebol

A Conmebol anunciou, nesta quarta-feira, que Enrique Cáceres substituiu Wilson Seneme como novo presidente da Comissão de Árbitros da entidade. O brasileiro deixou o cargo por “razões estritamente pessoais”.

Desde agosto de 2016 no antigo posto, Seneme foi nomeado cerca de um semestre após Alejandro Dominguez assumir a presidência da Conmebol. Nascido em São Carlos (SP), o ex-árbitro atuou na presidência citada por quase seis anos.

Já o paraguaio de 47 anos era Gerente Técnico do VAR da confederação. Também ex-árbitro, ele atuou em duas finais de Libertadores, em 2016 e 2017, bem como jogos na Sul-Americana, Copa América e Copa do Mundo de 2018. No Mundial da Rússia, esteve nos gramados em duas ocasiões.

Segundo Cáceres, o seu principal objetivo será “desenvolver e potencializar o desenvolvimento de árbitros sul-americanos por meio de constantes capacitações de maneira virtual ou presencial”.

A Conmebol, por sua vez, publicou que Enrique “está muito envolvido com o uso de ferramentas tecnológicas no campo da arbitragem esportiva, o que constitui um elemento adicional favorável”.