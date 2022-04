Paraná Pesquisas: Bolsonaro diminui vantagem de Lula para 7 pontos

Um novo levantamento elaborado e divulgado pela Paraná Pesquisas na última quarta-feira, 7, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando a corrida presidencial, com 40% das intenções de voto, sendo seguido por Jair Bolsonaro (PL), que diminuiu a diferença, mas segue 7,3% atrás do petista, com 32,7% das intenções de voto. As respostas foram obtidas através da pesquisa estimulada. Logo atrás da dupla, vem o ex-juiz Sérgio Moro, que ainda não havia desistido da corrida quando o levantamento foi feito, que obteve 7,1% dos votos, sendo seguido por Ciro Gomes (PDT), que registrou 5,4% das intenções e por João Doria (PSDB), com 2,3%. Terminam o levantamento André Janones (Avante), com 1,1%, Simone Tebet (MDB), com 0,6%, e Felipe D’Ávila (Novo), com 0,1%. Brancos e nulos somaram 6,9% e outros 3,7% não souberam responder.

Em um cenário sem a presença de Moro, a vantagem de Lula para Bolsonaro registra uma nova queda. O petista soma 41,5% das intenções, enquanto o atual presidente soma 35,3% dos votos, mostrando uma diferença de 6,2%. O terceiro colocado é Ciro Gomes, que aparece longe de Bolsonaro e Lula, com apenas 5,8%. João Doria tem 3,2% das intenções enquanto André Janones sobe para 1,2%. Neste cenário, brancos e nulos somam 8,8% enquanto outros 4,3% não souberam responder. No cenário entre apenas Lula e Bolsonaro, o petista lidera com 47,1% dos votos enquanto Bolsonaro fica em segundo com 38,5%.