Parceiro no Corinthians e no Cruzeiro, João Carlos lamenta morte de Rincón

Companheiro de Rincón no Corinthians e no Cruzeiro, o ex-zagueiro João Carlos lamentou muito a morte do ídolo colombiano, de 55 anos, ocorrida na noite dessa quarta-feira (13), em Cali.

Rincón teve um trauma cranioencefálico severo durante acidente de trânsito na madrugada da última segunda-feira (11) e não resistiu após três dias de internação.

João Carlos e Rincón atuaram juntos no Corinthians, entre 1999 e 2000, e conquistaram o Campeonato Brasileiro e o Mundial de Clubes.

Logo depois, voltaram a atuar pelo Cruzeiro, em 2001.

O ex-defensor, atualmente com 49 anos, lembra da forte amizade que fez com o meio-campista colombiano, um ícone de sua geração no futebol. Eles eram companheiros de quarto no Corinthians e no Cruzeiro durante as concentrações.

Superesportes. “Falar do Rincón é fácil. Tive uma convivência com ele por três anos no Corinthians e mais o período do Campeonato Brasileiro de 2001 no Cruzeiro. Então, tivemos uma convivência muito boa. A gente se concentrava junto, dividia o mesmo quarto. A gente conversava muito sobre tudo, sobre o trabalho, o futebol, a vida em família. Na época, ele tinha se separado na Colômbia e tinha se casado no Brasil com uma brasileira. Ele falava muito de família e aprendi muito com ele. No trabalho do dia a dia o Rincón era fantástico. Era um profissional exemplar. O que ele fazia no treino, também fazia nos jogos. Não tinha diferença”, lembra João Carlos, em entrevista ao

Mesmo depois da aposentadoria, João Carlos e Rincón se falavam com frequência. “Vai deixar uma saudade muito grande. Eu sempre estava perto dele. Mesmo depois de parar de jogar, nós nos falámos duas ou três vezes por mês. Ele sempre me contava que estava tudo bem na Colômbia, estava muito feliz, estava com muitos projetos. Fica uma tristeza muito grande no coração pela amizade que a gente tinha. Fico muito abalado por essa fatalidade e pela tristeza da família dele. É uma perda muito grande pra gente, uma perda muito grande para o futebol. Ele era um ídolo, era o nosso capitão no Corinthians. A ‘família Corinthians’ vai sentir muita falta dele, tenho certeza disso”, lamentou.

Carreira de Rincón

Freddy Rincón passou por diversos clubes com notoriedade internacional, como Napoli e Real Madrid. No Brasil, o colombiano vestiu as camisas de Palmeiras (1994, 1996/1997), Santos (2000/2001) e Cruzeiro (2001), mas foi no Corinthians, entre 1997 e 2000, que marcou história, se tornando um dos maiores ídolos do clube e campeão do Mundial (2000).

O ex-meio-campista teve curta passagem pela Toca da Raposa, em 2001. Em 22 jogos, marcou apenas um gol com a camisa celeste.

Além do Mundial de 2000, Rincón conquistou no Corinthians os Campeonatos Brasileiros de 1998 e 1999, e o Campeonato Paulista de 1999.

Clube que trouxe Rincón para o Brasil pela primeira vez, em 1994, e promoveu o seu retorno da Europa, em 1996, o Palmeiras também lamentou a morte do ex-meio-campista colombiano.

“Lamentamos profundamente o falecimento do ex-jogador colombiano Freddy Rincón, campeão pelo Palmeiras e ídolo em seu país. Desejamos muita força aos familiares, amigos e fãs neste momento difícil!. Obrigado por tudo, Rincón!”.

Rincón foi campeão paulista pelo Palmeiras em 1994 no grande time formado pela Parmalat.

O Santos, por sua vez, referiu-se a Rincón como lenda. “O Santos FC lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Freddy Rincón. A lenda colombiana defendeu o Peixão entre os anos de 2000 e 2001”.

Rincón disputou as Copas do Mundo de 1990, 1994 e 1998 pela Seleção Colombiana, pela qual marcou 17 gols num total de 84 apresentações, incluindo outros torneios e amistosos.

Já como treinador, o colombiano passou por outro time mineiro, o Atlético. Em 2010, Vanderlei Luxemburgo convidou Rincón para trabalhar como auxiliar na equipe alvinegra. No Galo, Luxa permaneceu no cargo por 55 jogos, somou 22 vitórias, 12 empates e 19 derrotas.

No Brasil, Freddy Rincón também dirigiu São Bento-SP, São José-SP, Iraty-PR e Flamengo-SP.