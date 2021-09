Parceria Detran-BA e CFC Tiradentes vai formar 50 novos avaliadores de exames práticos

Giro no Mundo



Publicado em 6 de set de 2021 e atualizado às 11:41

Com o objetivo de reforçar as bancas examinadoras em todo o Estado, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) atua com a CFC Tiradentes, Centro de Formação de Condutores da Polícia Militar da Bahia (PMBA), para a formação de 50 novos avaliadores de exames práticos.

Um Termo de Cooperação Técnica garante a implementação do curso que terá a coordenação da CFC Tiradentes. Ficou acertada ainda a participação do Sindauto (Sindicato das Autoescolas da Bahia) que vai viabilizar a plataforma tecnológica para transmissão das aulas telepresenciais. Oficiais da ativa e da reserva serão formados durante dois meses de curso e certificados pela Eptran (Escola Pública de Trânsito). A previsão é que as aulas sejam iniciadas na segunda quinzena de setembro.

Para o diretor de Habilitação do Detran-BA, Max Passos, a cooperação estabelecida auxilia toda a cadeia de atendimento do Departamento, no Estado. “Com mais avaliadores capacitados e seguindo os protocolos sanitários, poderemos ampliar a realização de exames, em todas as categorias, na capital e interior, oferecendo mais celeridade ao processo dos candidatos”, afirma Passos.

Assessoria de Comunicação