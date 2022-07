Parceria entre CDL e BNB proporciona evento para empresários em Itamaraju

Parceria CDL e Banco do Nordeste realiza evento para apresentação, aos empresários de Itamaraju, as linhas de investimento e capital de giro da instituição financeira.

Na oportunidade, os gerentes Isnaldo, Celso e Araildes, fizeram uma explanação dos produtos oferecidos pelo Banco e colocaram-se a disposição para esclarecimento das dúvidas e questionamentos dos empresários presentes.

Além da apresentação das linhas de empréstimos, o encontro serviu para aproximar mais o Banco do Nordeste do micro e pequeno empresário, que as vezes é taxado de ter muita burocracia para contratação dos serviços oferecidos.

Dentro deste propósito, a gerência do Banco disponibilizou um de seus gerentes, para atendimentos individualizados na sede da CDL, fato que ocorreu dias após a palestra.

O vice-presidente da CDL, João Júnior, falou que: “A CDL está empenhada em facilitar o acesso das linhas de empréstimos do Banco do Nordeste, para as empresas de Itamaraju. Esta iniciativa é só mais uma das ações com este objetivo, vamos continuar insistindo e realizando parcerias para que o nosso empresariado seja plenamente atendido em suas ncessidades de crédito”.