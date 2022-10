Parceria entre Sebrae e Sicoob propicia avanços em projetos no Extremo Sul da Bahia

Instituição será aliada em várias ações dentro dos projetos de Agronegócio e Leite e Derivados

Em apoio e fortalecimento dos pequenos empreendimentos no Extremo Sul da Bahia, o Sebrae encontrou um novo parceiro para unir esforços pelo desenvolvimento regional. O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – Sicoob Extremo Sul tornou-se um aliado de várias ações dentro dos projetos de Agronegócio e Leite e Derivados.

Entre as atividades realizadas está o Projeto de Desenvolvimento de Queijarias Artesanais que, desde 2019, conquistou excelentes resultados e premiações junto com os produtores atendidos. Como por exemplo, a certificação do Selo de Inspeção Municipal (SIM) para produtores rurais de Itanhém, além do destaque à produtora de queijos artesanais Mirian Aquino, de Itamaraju, premiada no 2º Mundial do Queijo do Brasil e no XVI Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados.

Em continuidade à oferta de aprendizado com foco nas micro e pequenas empresas, ainda estão previstas novas capacitações para a fabricação de produtos com maior valor agregado, com o curso de Boas Práticas e Produção de Queijos Artesanais, a ser realizado em Medeiros Neto, Itanhém e Vereda. Haverá também oficinas de gestão, rótulo e embalagem, acesso ao mercado, consultorias para aquisição do Selo de Inspeção Municipal, além de formalização dos empreendimentos e, em novembro, a realização de uma missão para a Serra da Canastra com os produtores.

De acordo com o gestor de Agronegócios e do Projeto Leite e Derivados do Sebrae em Teixeira de Freitas, Ismael Trindade, o projeto de Desenvolvimento de Queijarias já possui grandes parcerias na região, mas, neste momento, ganha ainda mais força. “O envolvimento do Sicoob Extremo Sul vem com o olhar de contribuir para o desenvolvimento deste público tão importante. Teremos muitos ganhos”, acrescentou.

O gerente do Sebrae em Teixeira de Freitas, Alex Brito, agradeceu a confiança das entidades parceiras por acreditarem não apenas no Sebrae, como na qualidade da produção que o Extremo Sul baiano apresenta. “Não fazemos nada sozinhos, é o coletivo que ganha mais força para atuar no desenvolvimento dos nossos produtores”, destacou.