Parceria entre Secretaria de Educação e faculdade proporciona estágio para estudantes de nutrição

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por meio do Departamento de Alimentação Escolar do Município de Teixeira de Freitas, firmou parceria com faculdade particular para disponibilizar a oportunidade de estágio para os estudantes.

Nesta momento, os alunos de Nutrição da Faculdade, concluintes dos últimos semestres, estão atuando no Departamento de Merenda do Município para realizar estágio obrigatório em Unidade de Alimentação e Nutrição – UAN.

Nesta fase, por conta da pandemia, estes alunos estão acompanhando a produção e distribuição dos kits de Alimentação Escolar.

Este estágio proporciona aos alunos uma vivência e conhecimento prático, do que anteriormente os mesmos adquiriram em teoria na Instituição de ensino, bem como, junto ao quadro de nutricionistas atuantes do setor podem agregar qualidade e segurança na alimentação escolar das nossas crianças.