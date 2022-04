Paris Saint-Germain oferece salário astronômico para tentar manter Mbappé

Com a temporada do futebol europeu caminhando para o final, alguns jogadores seguem com o futuro indefinido. Um dos principais atletas nessa situação é o atacante Kylian Mbappé. Constantemente apontado como provável reforço do Real Madrid para a próxima temporada.

Entretanto, para manter o craque na equipe, o PSG fez uma nova proposta de contrato de dois anos, com um salário astronômico, segundo o jornalista espanhol Guillem Balague.

As informações indicam que a proposta chega a 150 milhões de euros pelo tempo total de contrato, o que faria com que o jogador recebesse 75 milhões de euros por ano.

Apesar de a imprensa europeia apontar o Real Madrid como destino preferido do francês, ele segue atuado em alto nível pelo Paris. Nesta atual temporada, em 38 jogos com a camisa do clube, acumula 28 gols e 17 assistências.

Enquanto isso, a equipe comandada por Mauricio Pochettino segue sua preparação para enfrentar o Clermont, fora de casa, neste sábado, pelo Campeonato Francês.

Com 68 pontos conquistados, a equipe de Mbappé, Neymar e companhia lidera a competição.