Parlamentares pressionam governo por aumento em mistura do diesel

A Frente Parlamentar Mista do Biodiesel prepara um documento para pressionar o governo federal a fim de que o percentual do produto na mistura de diesel seja elevado para 12%. Atualmente, o índice permitida é de 10%.

A medida é uma reação ao possível desabastecimento de diesel no país. Nesta quarta-feira (01/6), parlamentares e representantes do setor produtivo de biodiesel se reuniram em Brasília.

A Petrobras e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) têm resistido ao aumento.

Mais sobre o assunto Brasil Bolsonaro diz que Brasil tem estoque garantido de diesel para 40 dias



Brasil Diesel caro e roubo de cargas crescente: caminhoneiros contam rotina



Economia Crise do diesel irrita caminhoneiros: “Não suportamos trabalhar assim”



Política Diesel: Planalto avalia plano de racionamento após alerta da Petrobras



O senador Luiz Carlos Heinze (Progressistas-RS), da diretoria executiva da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, afirma que essa seria uma forma de fortalecer o mercado nacional com um baixo custo, inclusive nas bombas.

“Nossa maior preocupação é o abastecimento e o custo do diesel. O grande problema é ter produto suficiente para abastecer o mercado que depende do diesel”, explica.

Segundo o senador, o Brasil tem capacidade de ampliar a produção de biodiesel e evitar o racionamento ou falta de diesel. “Temos empresas suficientes para garantir essa produção”, conclui.

Na mesma tendência, o deputado Alceu Moreira (MDB-RS), também integrante da frente parlamentar, rechaçou as críticas feitas ao aumento do percentual de biodiesel no diesel, como entupimento dos motores ou perda de performance do veículo.

“Temos estudos técnicos e não há provas sobre isso. Ninguém conseguiu provar tecnicamente que esse problemas são ligados ao biodiesel”, defendeu.

Crise no setor

O diesel tem sido pivô de uma longa crise no setor de combustíveis que tem irritado motoristas autônomos. Além do alto preço, o risco de desabastecimento deixou a categoria em alerta.

Os caminhoneiros dizem que as condições de trabalho estão cada vez piores e uma greve não está descartada.

Na sexta-feira (27/5), a Petrobras confirmou o alerta, o que elevou a pressão. As principais entidades que representam o setor afirmam que pode faltar combustível a partir de junho.

A diminuição da compra no exterior devido ao crescimento da demanda internacional e à defasagem do preço do diesel vendido pela Petrobras tornou a venda do derivado pouco atrativa.

O post Parlamentares pressionam governo por aumento em mistura do diesel apareceu primeiro em Metrópoles.