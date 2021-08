Parlamento volta às atividades e vereadora Rose da Saúde fala sobre as rotinas legislativas

Destaque



Publicado em 11 de ago de 2021 e atualizado às 00:50

Nesta terça-feira (10) de agosto, os parlamentares do município de Itamaraju, após o período de recesso retomaram as sessões ordinárias, marcando o início das atividades legislativas do segundo semestre de 2021.

Numa rápida sessão, foram realizados os atos regimentais, com a leitura do texto bíblico e aprovação da ATA da sessão anterior, realizados pela vereadora Rosineide Cunha (Rose da Saúde) que participa da mesa diretora como secretária.

O texto presente na ATA foi colocado em votação e aprovado por todos os edis presentes. Contando apenas com a ausência do vereador Francisco das Chagas Feitosa Jiló.

Nenhuma matéria foi colocada em pauta, mas a demora para iniciar as tarefas chamaram atenção devido projetos de interesse público e possibilidade de geração de empregos e renda chegaram a ser comentados.

Nos corredores do poder legislativo grande inquietação em relação ao projeto que flexibilizará a instalação de uma empresa do comércio atacadista no município.

Alguns vereadores utilizaram a tribuna da casa parlamentar, apenas para agradecer e desejar sucesso ao novo semestre de atividades.

A próxima sessão está marcada para acontecer em 15 dias, devido uma aprovação realizada na casa parlamentar que passou a vigorar com apenas duas sessões durante cada mês.

A vereadora Rose da Saúde, falou sobre o retorno das atividades e destacou que dedicará maior atenção a seus projetos sociais, contudo tem constantemente visitado a população, buscando ouvir as demandas e converter em leis que melhor possam atender as comunidades.