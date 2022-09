Parou a praia! Pocah tira a saia do bumbum GG e mostra o que está por baixo: “Vermelhinho aqui”

Dia de praia! Pocah, cantora, ex-participante do Big Brother Brasil e influenciadora digital, apostou em um biquíni vermelho na tarde desta quinta-feira (01). A musa aproveitou o calor para dar uma abaixadinha em sua saia.

“Tudo vermelho por aqui”, escreveu na legenda da publicação. Nos cliques, Pocah aparece com um biquíni vermelho, quando resolve simplesmente tirar a sua saia e mostrar todo o seu volume mais do que chamativo. Atualmente, a musa conta com nada mais, nada menos que 15,6 milhões de seguidores.

“Traz um combo pra mim que eu pago a vista!”, brincou um fã no campo de comentários. “Que mulher meus amigos, que mulher”, disparou mais um, colocando um emoji de coração.

Pocah fala sobre sexualidade e afirma: “Antes eu não gostava de homem” Durante entrevista cedida à revista Quem, Pocah chocou os seguidores ao revelar que não gostava de homens antigamente e sempre foi muito aberta com ela mesma.

“Eu achava que nem gostava de homem. Não sentia atração alguma. Até que rolou de eu ficar com o primeiro cara que fiquei na vida e pensei, ‘gosto dos dois’”, afirmou Pocah.

“Eu não fico mais com mulheres. A gente [ela e o noivo, Ronan] não tem um relacionamento dessa forma”, disse. “Mas eu acredito que eu ainda sou bissexual, a partir do momento em que sinto atração por ambos”, completou.

