Parque de Exposições tem portões fechados após público chegar a 100 mil pessoas

Os portões do Parque de Exposições precisaram fechar duas horas e meia antes do previsto, na noite desta sexta-feira (1º), depois que o público no local ultrapassou a marca de 100 mil pessoas. Por lá seguem os festejos do São João da Bahia, promovido pelo governo do Estado. Entre as atrações da noite estão Papazzoni, Jeane Lima, Lincoln e Simone, que se apresenta sem a irmã, Simaria, afastada dos palcos. A noite termina com Saia Rodada e Thiago Aquino. O cantor Wesley Safadão não fará show, já que também está afastado dos palcos por problemas de saúde.

Segundo a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa), por volta das 21 horas, todas as áreas do espaço já estavam lotadas, o que determinou o fechamento dos portões às 21h30. Por motivos de segurança a entrada de mais pessoas está bloqueada.

Papazzoni e Jeane Lima já se apresentaram nesta sexta-feira (1º) (Foto: Thiago Del Rey)

O último dia de festa, domingo (3), terá mais de 12 horas de programação. A partir das 15h, Estakazero sobe ao palco. Na sequência, o samba de Escandurras e Psirico. Depois, o forró tradicional de Flavio José assume o comando. Luan Santana apresenta seu sertanejo. Carlinhos Brown traz a Bahia afro à programação. Murilo Ruff faz seu show. Daniela Mercury é uma das grandes atrações da noite, que se termina com Seu Maxixe e André e Mauro.

Na quinta-feira (30) se apresentaram Pirilampo, Parangolé, Solange Almeida, Adelmario Coelho e Geraldo Azevedo. Pela primeira vez na capital baiana, a campeã do Big Brother Brasil 21, Juliette, subiu ao palco. A grade do dia terminou com Bruno e Denner e Calcinha Preta. Veja fotos: