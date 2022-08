Participante cotada para ‘A Fazenda’ detona produção e faz acusações contra a Record

Na tarde desta segunda-feira (08), a ex-Power Couple Faby Monarca usou suas redes sociais para detonar a Record TV. Sem papas na língua, a influenciadora revelou que a emissora barrou sua participação no reality show ‘A Fazenda’.

“Mais uma vez sou perguntada se tenho interesse em participar da Fazenda, já fui convidada umas 4 vezes, já fiquei na reserva uma vez, bom gente pra mim chega, o Carelli e a produção até tentam mas todo ano os bispos me barram, não me convidem mais porque agora será não!”, detonou ela.

“Toda vez que eles me procuram, dão meu nome na lista, me colocam como uma das favoritas que o público pede, os bispos me barram. Tenho curiosidade em saber o que eu fiz pra eles que eles me barram. Agora quem não tem mais interesse em fazer esse programa sou eu. Eu sempre quis, já fiquei na reserva, fiquei confinada, acabei não entrando”, finalizou. Confira o desabafo completo:

Após ser barrada novamente pelo bispo, de ingressar no casting da fazenda, Faby Monarca detona: “Não me procurem mais, agora quem não quer sou eu!”#AFazenda #AFazenda14 pic.twitter.com/E0K9WxPer9

— blog’s (@BlogsComenta) August 9, 2022

Deolane Bezerra revela se vai participar do reality ‘A Fazenda’ Segundo o jornalista Leo Dias, a influenciadora Deolane Bezerra estaria sendo cotada para participar da nova edição de ‘A Fazenda’. De acordo com o colunista, a advogada teria aceitado o convite da Record para conseguir um melhor engajamento nas suas redes sociais.

No entanto, Deolane usou seu perfil do Twitter para se pronunciar sobre os rumores, desmentindo a informação e explicando o motivo pelo qual não vai participar do reality. “Eu tenho que votar meu povo! Mamãe precisa estar aqui pra votar”, disse ela, considerando que as eleições para a Presidência acontecem em outubro deste ano.

Eu tenho que votar meu povo!

Mamãe precisa estar aqui pra votar 1⃣3⃣

— Deolane (@Dra_Deolane) August 3, 2022

