Participante do “De Férias com o Ex” é algemado em aeroporto nos EUA e desabafa na web: “Relato de um preso”

Confusão internacional! O ex-participante do programa “De Férias com o Ex“, Igor Freitas, foi algemado e levado pela polícia americana enquanto estava no aeroporto de Nova York (Estados Unidos). Igor fez uma sequência de vídeo em seus stories do Instagram, relatando aos seguidores o momento de sufoco que acabou passando.

Conforme relato de Igor, ele ficou quase três horas preso por possuir um chaveiro no formato de um soco-inglês. O influenciador estava acompanhado de sua namorada Fernanda Mincarone, também participante do “De Férias com o Ex”.

“Se eu contar, vocês não acreditam. Quase que eu fui preso aqui no aeroporto de Nova York. Quase não, eu fui preso. Fiquei preso durante duas horas e meia, três, por conta de um chaveiro com formato de soco-inglês. Perdemos o voo, mas está tudo bem. No final ficou tudo bem, já vou começar pelo final. Já nos realocaram em um voo, sem nenhum custo a mais”, explicou Igor em seus stories.

Igor Freitas relata detalhes de como foi o perrengue nos EUA Mesmo passando por essa confusão por causa do chaveiro no formato de um soco-inglês, Igor explicou que a polícia americana o tratou super bem, e que agora terá uma audiência online para explicar o que aconteceu.

“A polícia de Nova York me tratou de forma incrível. Criminoso ser tratado assim… Mas eles viram que foi sem querer. Mas a gente está acostumado com a polícia brasileira, aquela coisa mais incisiva. Eles falaram, ‘entendi tudo, mas tem um procedimento que a gente precisa passar’. Aqui está o dia da minha audiência que eu vou fazer por chamada de vídeo para explicar que história é essa”, explicou o influenciador.

“E aí amor, como foi quase perder o namoradinho?”, questionou Igor para Fernanda. “O pior foi perder o voo, não o namoradinho”, brincou a influenciadora digital.

“Se não tivesse um perrenguinho não seria nós, mas agora na fé de Deus vai dar tudo certo. Estou meio assim ainda. Por um momento ali eu me senti meio presidiário, fiquei na cela”, declarou Igor já no voo realocado. “Relato de um preso”, escreveu o influenciador brincando na legenda da publicação.

