A igreja de Avivamento Seara, localizada na rua do Canto, 89, no bairro Bela Vista em Itamaraju (BA), convida a população e fieis, para o “1º Culto Festivo de Senhoras” que acontecerá nos dias 29 e 30 de julho.

Contando com a presença: Preletoras (Karina e Elisandra) Thalita Raquel e Ciara (louvores), do pastor presidente Renato e Cosme Leal, com direção da missionária Doriane.

Venha participar conosco, você é o nosso convidado.

Toda mulher sabia edifica sua casa – Pv. 14.1