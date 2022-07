Participe do ‘Arraiá do Vista Bela e Bela Vista 2022’

Tudo pronto para o ‘Arraiá do Vista Bela e Bela Vista 2022’, que inicia durante a noite desta sexta-feira (01) de julho, onde moradores e visitantes de outros bairros estão convidados a participar do festejo, que promete ser sucesso na organização e ritmo.

A programação aconteceu na quadra do conjunto habitacional Vista Bela, com apresentações de quadrilhas, bandas regionais, além de barraquinhas com comidas típicas e diversas brincadeiras tradicionais.

O ponto alto da festa tem a participação do cantor Mateus Lopes, além dos músicos de Tome Luxo, Forró Ballanço Novo, Doce Karisma, Flaviana Cardoso, compondo as bandas regionais.

O clima dos festejos juninos está tomando conta dos moradores dos dois bairros, que alegremente se divertem com a ornamentação e cuidado direcionados ao evento que acontece em dois dias.

De acordo com os organizadores do evento, a programação será imensamente animada, contando assim com quadrilha, comidas típicas, segurança com vídeo monitoramento, pau de sebo e muita gente bonita.