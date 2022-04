Partido de Bolsonaro se torna a maior bancada da Alesp após janela partidária

O Partido Liberal (PL), que é a legenda do presidente Jair Bolsonaro, é agora a maior bancada da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Antes do final da janela partidária, encerrada em 2 de abril, o partido tinha seis parlamentares do PL aqui na Casa e passou a ter 19 cadeiras. Dos 13 novos integrantes da legenda, nove eram do PSL, antigo partido do presidente. A segunda maior bancada Alesp ficou sendo PSDB, que inclusive superou o PT em número de parlamentares. O partido recebeu cinco novos membros, totalizando 13 tucanos na Assembleia. O partido que teve a maior debandada de parlamentares em São Paulo foi o União Brasil, fusão do PSL e do DEM. Quando os dois partidos se juntaram eram ao todo 22 deputados estaduais e, agora, perdeu 17 deles. Dos 94 deputados estaduais de São Paulo, 43 mudaram de partido, 46% dos membros da Alesp.

Camila Yunes –