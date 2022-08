Rio de Janeiro – Uma passageira relatou um assalto dentro de um trem da Supervia, na estação Praça da Bandeira, zona norte do Rio. “Estamos aqui numa estação, encurralados, não tem polícia. Estou encurralada, levaram minha bicicleta novinha, entendeu? Não vem polícia aqui, nada. Meu celular não pega. A polícia não atende”, reclamou a passageira.

Segundo a Supervia, concessionária responsável pelo coletivo, o assalto aconteceu no domingo (31/7), por volta das 12h50, no ramal Santa Cruz, com destino à Central do Brasil.

“A concessionária acionou o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) para as medidas necessárias. Não houve impacto na circulação”, disse, em nota enviada à reportagem.

De acordo com a Polícia Militar, o homem cometeu o crime na estação de trens da Praça da Bandeira e fugiu em seguida. Equipes do GPFer realizaram rondas no local e, até o momento, o suspeito não foi encontrado.

O post Passageira é assaltada em trem no Rio: “Levaram minha bicicleta” apareceu primeiro em Metrópoles.