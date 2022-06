Passagens aéreas devem ficar mais caras nos próximos dias; entenda

A Petrobras elevou o preço do querosene de aviação , o que pode refletir em um novo aumento nas passagens aéreas nos próximos dias. Desde 1º de junho, o combustível utilizado pelas companhias aéreas passou a custar 11,4%, em média, mais caro. Esse é mais um reajuste dentre vários nesse ano de 2022. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), a alta acumulada neste ano chega a mais de 64%. Em 2021, o querosene subiu mais de 92%. As altas tem relação com o aumento da cotação do barril do petróleo, pressionado pela guerra entre Rússia e Ucrânia. O presidente da ABEAR, Eduardo Sanovicz, afirmou que aumentos acabam afetando a retomada do setor no pós-pandemia.

“Esse novo aumento é mais um complicador muito sério na recuperação da aviação, na recuperação do turismo e na recuperação econômica do país em um momento que vivemos dificuldades tão grandes”, disse. Os passageiros estão preocupados com um possível novo aumento das passagens em virtude do recente reajuste. “Se a pessoa não se planejar, não tem como ir onde pretende ir. É difícil, está complicado. Tudo sobe, só não sobe o nosso salário”, afirmou, o passageiro Jorge Daniel. Representantes de companhias aéreas e o governo federal vem buscando alternativas para reduzir alternativas na pressão dos custos sobre o seguimento e os próprios consumidores.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga