Destaque



Publicado em 27 de set de 2021 e atualizado às 22:53

Aconteceu durante o domingo 26 de setembro d e2021, a segunda edição do passeio ciclístico alusivo ao setembro amarelo.

O evento reuniu centenas de ciclistas do sul da Bahia, contando também com a participação de ciclistas dos estados de Minas Gerais e Espirito Santo.

A concentração para a largada do evento aconteceu no Posto Bentivi, onde os participantes receberam orientação sobre o evento e participaram de um café da manhã promovido pela organização do evento.

Em seguida foi dada a largada ao passeio com destino ao litoral de Cumuruxatiba, região pradense. O evento contou com apoio da Prefeitura de Itamaraju e Prefeitura de Prado.

Dando apoio guardiões da 43ª Companhia de Policia Militar, Guarda Municipal, Superintendência Municipal de Trânsito/Segurança Viária e 88ª Companhia de Policia Militar de Alcobaça, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192/Itamaraju e equipe da Secretaria de Saúde.

Prestigiando o evento foi registrada a presença do Secretário de Administração de Itamaraju Léo Oss, Diretor de Esporte de Prado Luizinho, Jorge Almeida e Secretário de Administração de Prado Cássio Cocobongo

