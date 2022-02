Passeios em contato com a natureza são os preferidos pelos turistas para 2022

Sociedade



Cidade de Prado-BA oferece sossego, mar, sol, ecoturismo e muita cultura

O setor de turismo precisou se adaptar já que muitos viajantes estão em busca de mais segurança e destinos que proporcionam interagir com a natureza e atividades ao ar livre.

Diante desta tendência, a cidade de Prado, no extremo sul da Bahia, segue como um dos destinos mais procurados. A cidade está localizada entre o Rio Jucuruçu e o mar, tem ruas tranquilas, planas e convidativas para passear e pedalar, restaurantes e pousadas de excelente qualidade, lojinhas de artesanato, um casario colonial muito bem conservado e variadas opções de restaurantes para todos os gostos no famoso Beco das Garrafas.

Prado também oferece experiências extraordinárias, começando pelas águas cristalinas, calmas e mornas, que variam entre tons de azul e verde. A cidade chamada de Caribe brasileiro, guarda verdadeiros tesouros turísticos. São 84 km de litoral, com natureza muito bem conservada. Além das praias que ficam na cidade, há dezenas de outras nas proximidades. A maioria é emoldurada por falésias, coqueiros e riachos. Dentre as mais prestigiadas estão Tororão, Paixão, Japara Grande e Mirim, Ostras, Moreira, Farol, Amendoeira, entre muitas outras.

Ademais, os turistas têm também a incrível experiência de visitar pontos marcantes da história do nosso país como o Monte Pascoal, primeira porção de terra avistada pelos portugueses quando chegaram no Brasil. A cidade oferece ainda o passeio para Recife de Guaratiba onde, durante a maré baixa, é possível mergulhar com snorkel nas águas transparentes, que garantem contato com diversas espécies de peixes, tartarugas marinhas e arraias. E, para alegria dos turistas, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) reabriu o famoso Parque Nacional Marinho de Abrolhos, em Caravelas.

Todos os passeios são realizados pela Catavento Tour (www.cataventotour.com.br), operadora parceira da Casa de Maria (www.pousadacasademaria.com.br), a melhor opção para hospedagem na cidade.

Conheça a Pousada Casa de Maria

O local, certificado pelo Selo Turismo Seguro, possui 24 apartamentos, todos devidamente equipados com ar-condicionado, Smart tv, frigobar livre e ventilador de teto, cofre digital além dos itens do banheiro como amenities, secador de cabelo e espelho de aumento flexível. Na área de lazer, há espaço para massagem, piscina, sauna, e um aconchegante bar e restaurante. A Casa de Maria é um estabelecimento Pet Friendly e sustentável. “Queremos promover um turismo de experiência e proporcionar vivências únicas aos nossos visitantes”, afirma Maria Venturelli, proprietária do estabelecimento.