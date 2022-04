Pastor de igreja evangélica é preso por estupros em Feira de Santana

Um pastor evangélico suspeito de cometer dois estupros contra fiéis da igreja foi preso nesta quinta-feira (14), por policiais da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana). . Ele teve o mandado de prisão preventiva cumprido em uma comunidade próxima ao bairro do Tomba.

De acordo com o coordenador da 1ª Coorpin/Feira, delegado Roberto Leal, as investigações apuraram que um dos crimes ocorreu no ano de 2016 e o outro, há cerca de dois meses. “O último caso foi denunciado pela vítima, cujo relato aponta que o abuso ocorreu dentro da igreja. Esses elementos subsidiaram nossas ações e o próprio mandado de prisão”, afirmou.

O delegado Roberto Leal acredita que existam outras vítimas e trabalha para identificá-las. “Estamos buscando a identificação de outras pessoas que tenham sofrido estas violências, contudo, é importante que aqueles que sofreram os abusos compareçam na delegacia e denunciem. As suas identidades serão preservadas e o acusado terá sua responsabilidade estendida acerca destes crimes”, explicou.

O pastor segue preso, foi ouvido, passou por exames de lesões e está à disposição do Poder Judiciário. Vítimas e testemunhas podem fornecer informações por meio do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ligando 181.